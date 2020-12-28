В Вологде от коронавируса начали прививать волонтеров

В Вологде волонтеров, помогающих врачам и жителям, которые находятся на самоизоляции, начали прививать от коронавируса.

Перед началом вакцинации все волонтеры прошли обязательный врачебный осмотр. Также у них измерили температуру, артериальное давление и сатурацию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Вакцинация проходит в два этапа: сегодня и ровно через 21 день. Никаких побочных реакций после введения вакцины обычно не наблюдается, — рассказала заведующая Центром вакцинации, расположенного на базе поликлиники № 1 Вологды, Любовь Бабушкина. — Может быть незначительное повышение температуры тела, но и это проходит на следующий день без применения дополнительных лекарственных препаратов».

После вакцинации всем волонтерам порекомендовали в течение трех дней избегать мест повышенного скопления людей, а также соблюдать меры личной защиты