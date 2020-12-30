По периметру площади Революции в Вологде в новогоднюю ночь запретят движение авто

В центре Вологды в ночь с 31 декабря на 1 января запретят проезд и стоянку транспорта, за исключением общественного. Так, с 22.00 31 декабря 2020 года до 6.30 1 января 2021 года будет перекрыт Советский проспект на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Предтеченской, улица Лермонтова на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина и площадь Возрождения. Вологжанам необходимо заранее продумывать пути объезда и места парковки.

— Такое решение принято для обеспечения безопасности дорожного движения рядом с площадью Революции. Там не будут организованы праздничные мероприятия, но вологжане, как правило, приходят в новогоднюю ночь к главной елке города, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее NewsVo сообщал, что в новогоднюю ночь проезд в общественном транспорте будет бесплатным. С 00.30 до 3.00 автобусы будут ходить по шести маршрутам, соединяющим центр с различными микрорайонами Вологды: ВоГУ – Лоста (через ул. Герцена), Центр – Лукьяново, Архангельская – парк Рождественский, Драмтеатр – Дальняя, Центр (Торговая пл.) – ВПЗ (через ул. Панкратова), Бригантина – Центр – Больничный комплекс. Интервалы движения составят от 15 до 40 минут в зависимость от времени и направления.