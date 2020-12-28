Проезд в автобусах Вологды в новогоднюю ночь будет бесплатным

В Вологде проезд в автобусах в ночь с 31 декабря на 1 января будет бесплатным. Об этом 28 декабря в ходе прямого эфира в соцсети сообщил мэр Сергей Воропанов. Шесть маршрутов будут работать с 00.30 до 3.00.

- Автобусы будут ходить по шести направлениям: Лоста-ВоГУ, улица Дальняя - Драмтеатр, Лукьяново-Центр, ВПЗ - Центр, Южный микрорайон- Архангельская, Больничный комплекс-Бригантина. Работать будут 10 машин, проезд будет бесплатный, - заявил Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что в мэрии Череповца тоже решили сделать проезд в городском общественном транспорте в новогоднюю ночь бесплатным.