Вологодский губернатор попросил жителей отказаться от посещения храма в Рождество из-за коронавируса

Губернатор Вологодской области обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от посещения храмов в православный праздник Рождества Христова.

— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой я прошу вас поберечься и, по возможности, избегать мест скопления людей. Пожалуйста, останьтесь дома! Поберегите себя, — отметил Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что глава Никольского района Вячеслав Панов передал настоятелю Казанского храма города Никольска три аппарата для обеззараживания воздуха. Их будут включать во время проведения богослужений, в том числе праздничных.