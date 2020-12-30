Вологодский губернатор попросил жителей отказаться от посещения храма в Рождество из-за коронавируса

30.12.2020 [Общество]

Губернатор Вологодской области обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от посещения храмов в православный праздник Рождества Христова. 

— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой я прошу вас поберечься и, по возможности, избегать мест скопления людей. Пожалуйста, останьтесь дома! Поберегите себя, — отметил Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что глава Никольского района Вячеслав Панов передал настоятелю Казанского храма города Никольска три аппарата для обеззараживания воздуха. Их будут включать во время проведения богослужений, в том числе праздничных. 

Тэги: Рождество, масочный режим, коронавирус, храмы

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