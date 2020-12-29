В храме Никольска во время служб будут работать рециркуляторы

29.12.2020 [Общество]

Глава Никольского района Вячеслав Панов передал настоятелю Казанского храма города Никольска три аппарата для обеззараживания воздуха. Их будут включать во время проведения богослужений, в том числе праздничных. 

— Огромный наплыв людей, верующих в эти дни ежегодно наблюдается в храмах. В условиях пандемии коронавирусной инфекции вся наша работа по борьбе с данным заболеванием может сойти на «нет». Наша главная задача — предотвратить массовое заболевание населения, для этого мы обязаны вместе проводить разъяснительную работу с верующими, — пишет Панов на своей странице в соцсети. 

Настоятель храма иерей Александр Мелков заявил, что священнослужители сделают всё, чтобы  минимизировать риск заражения.

— Будем соблюдать все предписания, как и сейчас. Обязательно будем следить за ношением масок, продолжим обрабатывать поверхности стекол дезинфицирующими средствами, предупреждаем о необходимости дистанции между прихожанами, — отметил иерей.

Ранее NewsVo сообщал, что весной в Вологде в одном из храмов Заречной части города был выявлен очаг коронавируса. Об этом в ходе прямого эфира 26 мая сообщил мэр города Сергей Воропанов. 

 

Тэги: коронавирус

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