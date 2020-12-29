В храме Никольска во время служб будут работать рециркуляторы

Глава Никольского района Вячеслав Панов передал настоятелю Казанского храма города Никольска три аппарата для обеззараживания воздуха. Их будут включать во время проведения богослужений, в том числе праздничных.

— Огромный наплыв людей, верующих в эти дни ежегодно наблюдается в храмах. В условиях пандемии коронавирусной инфекции вся наша работа по борьбе с данным заболеванием может сойти на «нет». Наша главная задача — предотвратить массовое заболевание населения, для этого мы обязаны вместе проводить разъяснительную работу с верующими, — пишет Панов на своей странице в соцсети.

Настоятель храма иерей Александр Мелков заявил, что священнослужители сделают всё, чтобы минимизировать риск заражения.

— Будем соблюдать все предписания, как и сейчас. Обязательно будем следить за ношением масок, продолжим обрабатывать поверхности стекол дезинфицирующими средствами, предупреждаем о необходимости дистанции между прихожанами, — отметил иерей.

Ранее NewsVo сообщал, что весной в Вологде в одном из храмов Заречной части города был выявлен очаг коронавируса. Об этом в ходе прямого эфира 26 мая сообщил мэр города Сергей Воропанов.