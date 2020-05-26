В Вологде заболевшие коронавирусом выявлены в одном из храмов

26.05.2020 [Общество]

В Вологде в одном из храмов выявлен очаг коронавируса. Об этом в ходе прямого эфира 26 мая сообщил мэр города Сергей Воропанов. 

— Один их храмов в Заречной части города тоже в статистике. Там два человека, вернее, эти люди были во вчерашней статистике, сегодня просто дали пояснения, откуда взялись очаги. Я ставлю задачу перед своими коллегами, чтобы «копали до руды», чтобы знать, откуда человек и как он мог заразиться. Вчерашние два случая — это контактные в одном из храмов нашего города, — сообщил мэр в ходе прямого эфира 26 мая. 

Ранее NewsVo сообщал, что правительство Вологодской области 26 мая не выдало свежих данных по заболевшим коронавирусом в регионе:  теперь их будут выдавать только после опубликования федеральной статистики. 

Тэги: коронавирус

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