В Вологде завершилось строительство пристройки к перинатальному центру

В Вологде 29 декабря подписали акт о завершении строительства пристройки к областному перинатальному центру.

— Начинаем этап лицензирования. Новый центр примет первых пациентов уже в феврале, — написал на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Контракт на строительство пристройки стоимостью 336,7 млн. был подписан в сентябре 2019 года с ООО «Инвестстрой». Изначально планировалось, что выполнить все работы подрядчик должен выполнить до 30 ноября 2020 года.

Ранее Newsvo писал, что Вологодская область получила из федерального бюджета почти полмиллиарда рублей на расширение перинатального центра Вологодской областной клинической больницы. Средства придут в регион двумя траншами по 237 млн. и 243 млн. рублей, сообщала пресс-служба губернатора. Их направили на строительство пристройки к центру.

Это та самая пристройка, о возведении которой в департаменте здравоохранения заявили в январе 2014 года. Ориентировочным сроком сдачи объекта тогда назывался 2015 год. Михаил Дуганов, который тогда исполнял обязанности начальника департамента здравоохранения, говорил, что на строительство пристройки необходимо около полумиллиарда рублей, проект в то время, по его словам, уже был готов и проходил согласование.