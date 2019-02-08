Вологодская область получит деньги на расширение перинатального центра, о котором заявили в 2014 году

Вологодская область получит из федерального бюджета почти полмиллиарда рублей на расширение перинатального центра Областной клинической больницы. Средства придут в регион двумя траншами по 237 млн. и 243 млн. рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

На эти деньги планируется возвести пристройку к существующему зданию акушерского корпуса. Напомним, этот та самая пристройка, о возведении которой в департаменте здравоохранения заявили в январе 2014 года. Ориентировачным сроком сдачи объекта тогда назывался 2015 год. Михаил Дуганов, который тогда исполнял обязанности начальника департамента здравоохранения, говорил, что на строительство пристройки необходимо около полумиллиарда рублей, проект в то время, по его словам, уже был готов и проходил согласование.

В эксплуатацию будет дополнительно введено более 5 тысяч квадратных метров, на которых разместятся родовое отделение с палатами «мать и дитя», а также отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Губернатор Вологодской области сказал, что строительство современного перинатального центра начнется "уже в этом году".