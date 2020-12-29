Пьяная череповчанка распивала алкоголь в церкви и устроила скандал

В Череповце бойцы Росгвардии задержали женщину, устроившую скандал в церкви. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны вечером 27 декабря.

— Как выяснили росгвардейцы, на вечернюю службу пришла женщина в состоянии алкогольного опьянения. Гражданка стала распивать спиртное в церкви, а затем стала приставать к остальным прихожанам и мешать проведению службы. Служители церкви и граждане попросили нарушительницу покинуть здание, но женщина ответила резким отказом и устроила скандал, стала оскорблять всех присутствующих и ругаться грубой нецензурной бранью, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Нарушительницу задержали, ей оказалась 47-летняя местная жительница. Череповчанку передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее NewsVo сообщал, что в мае 2020 года росгвардцейцы задержали устроившего скандал в церкви на улице Парковой в Череповце мужчину. Молодой человек придирался к священнослужителям и прихожанам.