В Череповце задержали мужчину, который мешал службе в храме

В Череповце росгвардцейцы задержали устроившего скандал в церкви мужчину. Инцидент произошел 15 мая около 9 часов утра в храме Рождества Христова на улице Парковой. На пульт дежурного сигнал поступил с тревожной кнопки.

— Прибывшие на вызов росгвардейцы выяснили, что в церковь пришел молодой человек, и стал придираться к священнослужителям и прихожанам. Он громко разговаривал, выражал недовольство продажами иконок и другой церковной атрибутики, оскорблял всех окружающих, мешал службе. Граждане неоднократно убеждали его покинуть заведение, но мужчина стал угрожать им расправой, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Бойцы Росгвардии задержали мужчину и установили его личность. Оказалось, что это 36-летний житель города. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.