Сэкономили на всём, кроме себя: как вологодские чиновники распределили бюджет на 2021 год

Наталья Рюмина

24 декабря на сайте областного правительства опубликовали закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Бюджет был принят 15 декабря. Руководитель фракции КПРФ Александр Морозов назвал его бюджетом «социального пессимизма», или антисоциальным. NewsVo решил изучить документ и выяснить, на самом ли деле это так.

«Обойдутся»

Выяснилось, что чиновники и депутаты, принимая бюджет на 2021 год, сократили расходы на образование, здравоохранение, культуру и спорт. Зато увеличили финансирование на общегосударствененые вопросы, автомобили и пиар.

Так, расходы на образование в 2021 году составят 19 156,7 млн рублей. Это на 31% меньше, чем в 2020 году. Контрольно-счетная палата связывает уменьшение бюджетных ассигнований в сферу образования с сокращением расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий образовательных организаций.

На 28% меньше, чем в 2020 году, в Вологодской области планируют потратить на культуру. Расходы областного бюджета по разделу "культура, кинематография" предусмотрены в размере 1 290,1 млн рублей, что на 500,9 млн рублей меньше, чем в 2020 году. Будут сокращены расходы на проведение мероприятий по реставрации объектов культурного наследия.

На 29,3% сократятся расходы на здравоохранение. В эту сферу в условиях пандемии власти запланировали потратить 6878,1 млн рублей, что меньше, чем в текущем году, на 2844,3 млн рублей. Это связано со снижением расходов на капитальные вложения в связи с завершением строительства объектов, в частности, в полном объеме выполнены кредитные обязательства по строительству детской областной больницы. Кроме этого, отмечается снижение бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Но самое интересное, что в 2021 году на проведение мероприятий по борьбе с угрозой возникновения и распространения коронавируса пока запланировано всего 45 миллионов рублей, что меньше на 736,6 млн рублей, чем в этом году.

Расходы на социальную политику уменьшаться на 6% из-за невключения федеральных средств, которые в этом году еще не были распределены. На 22% сокращены расходы на физическую культуру и спорт. Снижены расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 7,9 млн рублей.

Так например, законом предусмотрено снижение расходов на деятельность противопожарной службы и аварйно-спасательной службы - на 18 и 17,1 млн рублей соответственно. В частности, сэкономят на модернизации материально-технической базы пожарников их экипировке, оснащении современной техникой и аварийно-спасательном оборудовании, а также на приобретении пожарных машин.

Кроме этого, будут снижены расходы на зарплаты персоналу государственных муниципальных служб в этом секторе - на 0,4%. Субсидии бюджетным учреждениям будут уменьшены на 22,3 млн, то есть на 30,3%. Такие сокращения в этой сфере связали с тяжелой эпидемиологической ситуацией, которая повлекла за собой снижение налоговых и неналоговых доходов.

Для себя не жалко

На фоне такого существенного снижения социально значимых бюджетных расходов выросли траты на пиар, депутатов и автомобили для чиновников.

На работу со средствами массовой информации областные власти в наступающем году планируют потратить 206,2 млн рублей, что на 5,6% или на 10 млн рублей больше, чем в уходящем году.

По информации департамента управления делами правительства области, бюджетные ассигнования АУ ВО "ВОИЦ" (учреждение, ответственное за работу со СМИ) будут распределены на заработную плату - 62 млн рублей, на коммуналку - 0,4 млн рублей. Еще 143,5 млн рублей уйдет на размещение информации в СМИ, обновление сайтов правительства области и губернатора, гранты для СМИ, типографские расходы, аренду, связь, транспорт, и т.д.

Увеличение этой статьи расходов на 10 млн рублей произошло за счет увеличения трат на информационное обеспечение органов исполнительной власти, на обновление сайтов правительства области и на социальную рекламу.

Очень интересный момент отметила контрольно-счетная палата области, анализируя новый бюджет. В нем на 1,9 миллионов рублей увеличены расходы на организацию деятельности по оказанию государственных услуг БУ ВО "Автотранспортное хозяйство". Учреждению, которое занимается обслуживанием машин для чиновников, выделено 167,5 млн рублей.

Контрольно-счетная палата не нашла причин увеличения финансирования автотранспортного хозяйства в материалах к законопроекту, поэтому не смогла оценить реалистичность бюджетных средств на расходы этой организации. Тем не менее, при принятии бюджета сумма не была пересмотрена.

Стоить отметить, что на работу известного постоянным читателям NewsVo "Презентационно-сервисного центра" в следующем году выделили 95,8 миллионов рублей, что почти на 6 миллионов меньше, чем в 2020 году. Причем, 33,4 миллиона из этих денег пойдут на выплаты персоналу ПСЦ, а около 60 миллионов - на закупку сувениров и организацию развлекательных мероприятий.

В бюджете выросли расходы на "общегосударственные вопросы". Рост составил 1,2%, или 45,3 млн рублей. Всего на эту статью запланировано 3813,6 млн рублей.

Что же такое общегосударственные вопросы? Это расходы на чиновников, депутатов, губернатора.

Так, на функционирование высшего должностного лица области, то есть губернатора, в 2021 году заложено 6,6 млн рублей. Траты на обеспечение работы депутатов составят 282,3 миллиона рублей, что больше, чем в 2020 году, на 4,9 млн. рублей.

В контрольно-счетной палате отметили, что рост объемов ассигнований в 2021 году к уровню 2020 года в этой сфере связано с увеличением расходов на информационное освещение деятельности органов государственной власти области, на материально-техническое обеспечение деятельности Законодательного собрания области и увеличением ассигнований на обеспечение деятельности членов Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и их помощников за счет средств федерального бюджета.

На обеспечение деятельности правительства области в 2021 году предусмотрено 389,0 млн рублей, что больше на 10,2 млн рублей, чем в этом году.

Кроме того, увеличены расходы на национальную оборону за счет средств федерального бюджета на 11%.