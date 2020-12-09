Бюджет Вологодской области на 2021 год принят во втором чтении

9 декабря депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли во втором, заключительном, чтении закон о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. В 2021 году доходы бюджета составят 87,8 млрд рублей, расходы - 94,3 млрд рублей, дефицит - 6,6 млрд рублей. Отмечается, что дефицит будет полностью покрыт остатками неизрасходованных бюджетных средств в 2020 году.

На 2022 год доходы бюджета запланированы на уровне 84,4 млрд рублей, расходы - 83,5 млрд рублей, профицит составит 863 млн рублей. В 2023 году, по прогнозам, доходы бюджета Вологодской области должны составить 86 млрд рублей, расходы - 86,9 млрд рублей, профицит - 907 млн рублей.

При принятии бюджета в первом чтении были учтены дополнительно трансферты из федерального бюджета на три года в сумме 21,6 млрд. рулей, в том числе на 2021 год — 10 млрд.

— В итоге в 2021 году доходы бюджета области составят 87,8 млрд. рублей, расходы 94,3 млрд. Что касается распределения этих средств, то на развитие образования в Вологодской области в 2021 году будет направлено 20 млрд. рублей. В том числе будет построено 4 детских сада — по два в Вологде и Череповце, а также продолжится строительство школы на 1000 мест в микрорайоне «Южный» в областной столице. Госпрограмма «Развитие здравоохранения» в 2021 году будет профинансирована в объеме 14,3 млрд. рублей. Предусмотрены средства на капремонт Никольской ЦРБ, а также строительство пяти ФАПов и двух врачебных амбулаторий в районах области и разработку ПСД для трех новых поликлиник в Вологде, Череповце и Верховажье, — отметил спикер Заксобрания Андрей Луценко.

По данным пресс-службы регионального парламента, на госпрограмму «Социальная поддержка граждан» выделено 20,2 млрд. рублей, на развитие дорожной сети — свыше 16 млрд., в том числе 3,5 млрд. рублей пойдут на строительство нового моста в Череповце. Агропромышленный комплекс получит поддержку в объеме 2,6 млрд. рублей, а на развитие физкультуры и спорта направляется свыше 1,2 млрд.: запланированы средства на строительство ФОКа в селе им. Бабушкина, катка с искусственным льдом в Вологде и модернизацию стадиона «Витязь» в областной столице.

В пресс-службе ЗСО корреспонденту NewsVo сообщили, что проект бюджета поддержали 26 депутатов, 7 депутатов высказались против. Среди них три депутата фракции КПРФ.

— В бюджете урезано большинство социальных и важных для граждан расходов. В первоначальном варианте были в пять раз уменьшены расходы на развитие промышленности, в восемь раз — на поддержку науки и инноваций. С агропромышленного комплекса снято было 408 млн рублей, образование — минус 633 млн рублей, здравоохранение — минус 1,3 млрд рублей, культура — минус 314 млн, спорт — 310 млн. Программа доступного жилья «похудела» аж в пять раз. На приведение в порядок общественных территорий — в восемь раз меньше по сравнению с прошлым годом. При этом денег на содержание чиновников, обслуживание госдолга, на пиар властей в СМИ — эти статьи нисколько не сократились, даже увеличились. Сколько-то, конечно, поддержало бюджет приход 10 млрд рублей федеральных денег. Но эти деньги тоже не решат текущих социальных проблем. Почему? Потому что эти деньги пойдут на специфические вещи — на строительство моста в Череповце, на доплаты классному руководству, пенсионерам, которые ниже прожиточного минимума живут. Даже в медицине эти деньги пойдут не на решение текущих проблем, а на строительство поликлиник в Вологде и Череповце, а также больницы в Верховажье, — заявил депутат ЗСО, лидер фракции КПРФ Александр Морозов.

Для увеличения собственных доходов бюджета области коммунисты также предложили отменить пониженные налоговые ставки для прибыльно работающих «Северстали» и «Апатита». Это предложение было отклонено.

Спикер парламента Андрей Луценко заявил, что вопрос дополнительного финансирования некоторых статей бюджета еще будет рассмотрен депутатами позднее.