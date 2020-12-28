Вологодский губернатор призвал жителей отмечать Новый год в кругу семьи

28.12.2020 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил жителей сократить количество контактов в новогодние праздники. 

— Прошу вас провести новогодние праздники, максимально не общаясь с большим количеством ваших друзей и родственников. Узкий семейный круг. И желательно, чтобы наши старшие не контактировали с внуками, правнуками, с детьми, которые могут являться бессимптомными носителями коронавируса. Давайте побережем наших старших и проведем новогодние каникулы максимально дома или на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции, — отметил Кувшинников. 

По словам главы региона, в ночь с 31 декабря на 1 января охранять порядок на улицах населенных пунктов области будут 1200 сотрудников силовых структур. 

Ранее NewsVo сообщал, что в новогоднюю ночь в Вологде не будет праздничных мероприятий, об этом в ходе прямого эфира заявил мэр Сергей Воропанов. 

Тэги: новый год

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