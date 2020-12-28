В новогоднюю ночь в Вологде не будет праздничных мероприятий

В ночь с 31 декабря на 1 января в Вологде не будет праздничных мероприятий, об этом в ходе прямого эфира заявил мэр Сергей Воропанов.

— Официальных праздничных мероприятий у нас нет и не будет. Не будет и фейерверка, не будет концертной программы, всё это запрещено сейчас по понятным причинам. Поэтому я попрошу в новогоднюю ночь соблюдать дистанцию и быть очень аккуратными, — рассказал мэр Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что в новогоднюю ночь проезд в автобусах будет бесплатным. С 00.30 до 3.00 будут работать шесть маршрутов.