В новогоднюю ночь в Вологде не будет праздничных мероприятий

28.12.2020 [Общество]

В ночь с 31 декабря на 1 января в Вологде не будет праздничных мероприятий, об этом в ходе прямого эфира заявил мэр Сергей Воропанов. 

— Официальных праздничных мероприятий у нас нет и не будет. Не будет и фейерверка, не будет концертной программы, всё это запрещено сейчас по понятным причинам. Поэтому я попрошу в новогоднюю ночь соблюдать дистанцию и быть очень аккуратными, — рассказал мэр Воропанов. 

Ранее NewsVo сообщал, что в новогоднюю ночь проезд в автобусах будет бесплатным. С 00.30 до 3.00 будут работать шесть маршрутов.

 

Тэги: новогодние праздники, фейерверк

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