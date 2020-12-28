Жителя Кичменгско-Городецкого района приговорили к 6,5 годам колонии за покушение на убийство сожительницы

28.12.2020 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе суд огласил приговор 56-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл днём 18 сентября 2020 года в деревне Данилово. Между пьяным обвиняемым и его 42-летней подругой произошёл конфликт, в результате которого она решила уйти от мужчины. За это он четыре раза ударил её ножом в живот и грудь, затащил на кухню и вышел в другую комнату. Воспользовавшись отсутствием подсудимого, женщина выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь, но он завёл её обратно, уложил на диван и ещё дважды ударил ножом. После он игнорировал просьбы потерпевшей о вызове скорой. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, которых вызвал соседка. Пострадавшей была своевременно оказана помощь, и она осталась жива.

В суде женщина рассказала, что конфликт произошёл из-за того, что в тот день после застолья она собралась домой. В ответ на это подсудимый ударил её ножом. Она просила вызвать скорую помощь, но он ей отказал.

«Для оправдания своих действий он потребовал от нее нанести ему удары ножом, вставлял нож в ее руки, она к тому моменту чувствовала себя совсем плохо, передвигаться не могла, его требований не выполнила. Гражданский иск заявлять не желает. Подсудимый приносил извинения за причиненные телесные повреждения, но здоровья ей не вернуть, извинения тут не помогут», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Обвиняемому назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: покушение на убийство, приговор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодская радиоведущая Арина Карельская погибла в Москве
В Вологде скончалась роженица с коронавирусом
Двух вологодских призывников, которых неожиданно признали годными, отпустили из военкомата
Тела пропавших охотников обнаружили в лесу в Нюксенском районе
В Вологде призывника, который зашел в военкомат отдать результаты анализов, отправляют в армию
Бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную перепланировку фасада бани на улице Мира в Вологде
На площади Революции в Вологде установили 20-метровую искусственную ель
Оперштаб сообщил о 16 новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
Как на острове: жители улицы Бережок в Соколе требуют построить к ним дорогу
Госконтракт на строительство первого участка улицы Поэта Романова в Вологде выиграло ООО «Строймост»
28.12.2020 [Общество]

В новогоднюю ночь в Вологде не будет праздничных мероприятий

668
0
28.12.2020 [Общество]

Жители Тарногского и Нюксенского районов выступили против завоза мусора на их полигоны из других муниципалитетов

440
0
28.12.2020 [Общество]

Сотрудники реорганизуемого центра помощи детям-сиротам «СоДействие» в Вологде начали получать уведомления о сокращении

412
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде от коронавируса начали прививать волонтеров
Череповчанин украл телефон собутыльника под предлогом прослушивания музыки
Двое никольчан похитили девять мусорных контейнеров и сдали в металлолом
Тела двух людей обнаружены после пожара в квартире на улице Ярославской в Вологде
В Бабаево суд на 10 тысяч рублей оштрафовал подростка, который обматерил полицейских в магазине
Вологодский губернатор призвал жителей отмечать Новый год в кругу семьи
Жителя Кичменгско-Городецкого района приговорили к 6,5 годам колонии за покушение на убийство сожительницы
 
22.12.2020 [Общество]

Как на острове: жители улицы Бережок в Соколе требуют построить к ним дорогу

2179
0
28.12.2020 [БлогоVO]

Подарок на Новый год уволенным сотрудникам детского дома

147
0
28.12.2020 [Обзор Прессы]

Предновогодние проверки пиротехнических рынков: о чем необходимо помнить, приобретая взрывоопасную игрушку?

122
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика