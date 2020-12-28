Жителя Кичменгско-Городецкого района приговорили к 6,5 годам колонии за покушение на убийство сожительницы

В Кичменгско-Городецком районе суд огласил приговор 56-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл днём 18 сентября 2020 года в деревне Данилово. Между пьяным обвиняемым и его 42-летней подругой произошёл конфликт, в результате которого она решила уйти от мужчины. За это он четыре раза ударил её ножом в живот и грудь, затащил на кухню и вышел в другую комнату. Воспользовавшись отсутствием подсудимого, женщина выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь, но он завёл её обратно, уложил на диван и ещё дважды ударил ножом. После он игнорировал просьбы потерпевшей о вызове скорой. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, которых вызвал соседка. Пострадавшей была своевременно оказана помощь, и она осталась жива.

В суде женщина рассказала, что конфликт произошёл из-за того, что в тот день после застолья она собралась домой. В ответ на это подсудимый ударил её ножом. Она просила вызвать скорую помощь, но он ей отказал.

«Для оправдания своих действий он потребовал от нее нанести ему удары ножом, вставлял нож в ее руки, она к тому моменту чувствовала себя совсем плохо, передвигаться не могла, его требований не выполнила. Гражданский иск заявлять не желает. Подсудимый приносил извинения за причиненные телесные повреждения, но здоровья ей не вернуть, извинения тут не помогут», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Обвиняемому назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.