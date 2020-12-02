Житель Кич-Городецкого района предстанет перед судом за покушение на убийство сожительницы

В Кичменгско-Городецком районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство сожительницы.

По версии следствия, инцидент произошёл 18 сентября 2020 года в деревне Данилово. Между пьяным обвиняемым и 42-летней потерпевшей произошёл конфликт, в результате которого она рушила уйти от мужчины. За это он четыре раза ударил её ножом в живот и грудь, затащил на кухню и вышел в другую комнату.

«Потерпевшая, воспользовавшись его отсутствием, выбежала из квартиры на улицу, чтобы позвать на помощь. Мужчина догнал ее, затащил обратно в квартиру, положил на диван в комнате, после чего нанес ей еще два ножевых ранения. Он проигнорировал просьбы пострадавшей о вызове скорой помощи, ожидая, что женщина скончается. В это время на место происшествия прибыли вызванные соседями сотрудники полиции и потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По ходатайству следователей мужчина был арестован. В настоящий момент дело передано в суд.