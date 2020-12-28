Сотрудники реорганизуемого центра помощи детям-сиротам «СоДействие» в Вологде начали получать уведомления о сокращении

Сотрудники Вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «СоДействие» на улице Лечебной начали получать уведомления о сокращении их должностей. Так, например, одному из них предложили новое место работы в центре № 1 на улице Щетинина, с окладом около 5 тысяч рублей.

— Мне в руки попало то самое ПИСЬМО СЧАСТЬЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НОВОЙ РАБОТЫ от департамента, в связи с сокращением и оптимизацией, из которого следует, что есть вакантная должность младшего воспитателя на 0.5 СТАВКИ и с окладом 4943 РУБЛЯ! ПОЧТИ 5000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОТДАВШИХ МНОГО ЛЕТ РАБОТЫ НА ГОСУДАРСТВО, — пишет в соцсети Сергей Городишенин.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «СоДействие» на улице Лечебной закроют в следующем году. Учреждение решили реорганизовать путем присоединения к Вологодскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1 на улице Щетинина. Сотрудники центра «СоДействие» обеспокоены грядущими переменами и боятся остаться без работы.

В департаменте социальной защиты населения Вологодской области, в ведении которого находится центр, говорят, что «СоДействие» закрывают из-за того, что детей становится меньше. Кадровый состав специалистов, проводящих воспитательную и социально-реабилитационную работу с детьми, социальное сопровождение замещающих семей, планировали "максимально сохранить".