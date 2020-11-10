В Вологде закроют центр помощи детям-сиротам «СоДействие»

10.11.2020 [Общество]

Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «СоДействие» на улице Лечебной закроют в следующем году. Учреждение решили реорганизовать путем присоединения к Вологодскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1 на улице Щетинина. Сотрудники центра «СоДействие» обеспокоены грядущими переменами и боятся остаться без работы. Об этом они рассказали блогеру Сергею Городишенину.

— Комментарий сотрудницы центра: «Детей передадут в первый детский дом, а нас с 1 марта пинком под зад. Очень хотелось бы, чтобы нас не закрывали. Ведь у нас детей меньше не становится. А нам-то куда идти? Нам ничего не предлагают! Первый детский дом, с которым нас объединяют, нас просто-напросто не берет!» — пишет Городишенин.

В департаменте социальной защиты населения Вологодской области, в ведении которого находится центр, говорят, что «СоДействие» закрывают как раз из-за того, что детей становится меньше. 

— Реорганизация проводится в связи со значительным снижением контингента воспитанников. В настоящее время в городе Вологде функционируют 3 центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в которых по состоянию на 1 октября 2020 года проживает 132 ребенка. Общая мощность данных организаций составляет 170 стационарных мест (то есть учреждения укомплектованы на 78%). Конкретно в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «СоДействие», сейчас проживает 11 воспитанников,  — говорится в официальном комментарии департамента соцзащиты Вологодской области.

Чиновники говорят, что контингент воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, ежегодно сокращается в среднем на 15%. 

— Прогнозируется дальнейшее увеличение высвобождаемых площадей организаций, что значительно увеличивает стоимость их содержания, приводит к неэффективному расходованию средств областного бюджета, — отмечают в департаменте.

В департаменте соцзащиты обещают, что в ходе реорганизации права воспитанников и сотрудников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «СоДействие» "будут соблюдены в полном объеме". Кадровый состав специалистов, проводящих воспитательную и социально-реабилитационную работу с детьми, социальное сопровождение замещающих семей, планируют "максимально сохранить". Работникам учреждения также будет предложена работа в организациях социального обслуживания в городе Вологде в соответствии с их пожеланиями, опытом работы, уровнем образования и квалификации.

Тэги: дети-сироты, реорганизация

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