Понятия «ремесленник», «ремесленная деятельность» закрепили в областном законе о развитии предпринимательства

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области депутаты внесли поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Вологодской области». Благодаря изменениям предприниматели-ремесленники получили официальный статус.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 июля в России запретили производить, хранить, перевозить, продавать не маркированную специальным образом обувь. Чтобы избежать огромных штрафов, производителям нужно наносить на упаковку код, считывая который через приложение, покупатель сможет проследить весь путь пары - от производства до прилавка, а также получить информацию о товаре. Требование едино для всех - как для огромных, так и для маленьких предприятий. Однако представители индустрии говорят о том, что, обязав небольшие производства маркировать свою обувь, власти ставят их под угрозу исчезновения, а благая цель — борьба с контрафактом — так и не будет достигнута. Под ударом в первую очередь оказались ремесленные предприятия, на которых обувь производится ручным способом. О том, почему они могли не пережить введение нового закона, NewsVo рассказал вологодский предприниматель Андрей Зимин — читайте материал «Лапти с QR-кодом: новый закон о маркировке может уничтожить ремесленные производства обуви в Вологодской области»

В итоге в августе правительство России уточнило правила маркировки обуви и парфюмерии, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Обувь, изготовленная ремесленниками, исключена из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке (…) Из списка также убрали пробники и тестеры парфюмерной продукции, — сообщает пресс-служба правительства России.

Однако возникла юридическая лакуна – в областном законе само определения ремесленничества и список требований к деятельности таких предпринимателей отсутствуют, так что и применить федеральные послабления для вологодских ремесленников было нельзя.