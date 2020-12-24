В Вологде ищут пострадавших от рук 44-летнего насильника

24.12.2020 [Общество]

В Вологде следователи ищут людей, которые пострадали от рук 44-летнего мужчины, подозреваемого в нападении на девушку-подростка в подъезде жилого дома.

Ранее NewsVo сообщал, что 12 декабря в Вологде 16-летняя девушка вышла из автобуса и направилась в сторону дома. Неизвестный мужчина зашел за ней в подъезд, подбежал сзади, и, зажав одной рукой рот, потребовал замолчать и снять джинсы. В это время, услышав шум на лестничной клетке, из соседней квартиры вышла пенсионерка. Испугавшись, злоумышленник немедленно ретировался.

Отец потерпевшей обратился в полицию, на место прибыла следственно-оперативная группа, были изъяты следы рук и отпечатки пальцев, оставленные злоумышленником. Вскоре удалось задержать подозреваемого в нападении. Им оказался 44-летний, ранее судимый за аналогичные преступления житель города. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

— Следствие обращается ко всем, кто обладает важной для расследования уголовного дела информацией, или к возможным потерпевшим от действий злоумышленника, с просьбой сообщить об этом в следственный отдел по г. Вологда СУ СК России по Вологодской области по телефону 8-962-672-61-76 или в ближайший отдел полиции, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

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