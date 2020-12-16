В Вологде задержали мужчину, напавшего на 16-летнюю девушку в подъезде

16.12.2020 [Происшествия]

44-летний вологжанин задержан по подозрению в нападении на 16-летнюю девушку в Вологде. Инцидент произошел в минувшие выходные. 

О происшествии в правоохранительные органы сообщил отец пострадавшей. Он объяснил, что вечером его дочь вышла из автобуса и направилась в сторону дома.

— Неизвестный мужчина проследовав за вологжанкой, зашел за ней в подъезд.Воспользовавшись моментом, он подбежал к девушке сзади и, зажав одной рукой рот, потребовал замолчать и снять джинсы. В это время, услышав шум на лестничной клетке, из соседней квартиры вышла пенсионерка. Испугавшись, злоумышленник немедленно ретировался, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

На место прибыла следственно-оперативная группа, были изъяты следы рук и отпечатки пальцев, оставленные злоумышленником. Вскоре удалось задержать подозреваемого в нападении. Им оказался 44-летний, ранее судимый за аналогичные преступления житель города.

Собранные полицейскими материалы переданы в региональное управление следственного комитета, по подследственности.

Тэги: нападение, подростки

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