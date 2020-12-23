«Отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок»: немецкая клиника Charite опубликовала отчет о лечении Навального

23.12.2020 [Общество]

«Отравление нервно-паралитическим веществом Новичок» - так называется статья в медицинском журнале «Ланцет», в основу статьи лег отчет немецкой клиники Charite о лечении Алексея Навального.

В статье кратко описываются симптомы, с которыми Алексей Навальный поступил в омскую больницу, затем говорится о том, что по просьбе семьи его перевезли в Charite. Также сообщается, что «Впоследствии было диагностировано тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы. Две недели спустя правительство Германии объявило, что лаборатория вооруженных сил Германии, назначенная организацией по запрещению химического оружия, выявила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок» в образцах крови, собранных сразу после поступления пациента в Шарите».

Как ранее сообщал NewsVo, Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной болезни пациента стало нарушение обмена веществ. После его перевезли в Берлин, где в "Шарите" подтвердили догадки родственников и знакомых, заявив, что Алексей был отравлен субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Позже военные токсикологи установили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, был отравлен «Новичком» в городе Солсбери. 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодская радиоведущая Арина Карельская погибла в Москве
Жительница Великого Устюга украла 70 тысяч рублей у бывшего мужа
Новое здание городского суда открыли в Череповце
Подачу тепла в дома трех микрорайонов Вологды ограничат 21 и 22 декабря
Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан
В Великоустюгском районе на пешеходной ледовой переправе провалился под лед автомобиль
Житель Шекснинского района до смерти избил супругу за отказ дать ему деньги на спиртное
Пьяный вологжанин въехал в сугроб, задел электрический столб и попытался скрыться
В Вологде роженица с коронавирусом скончалась во время кесарева сечения
В Тотьме из-за коронавируса не работает общественная баня
23.12.2020 [Общество]

Контактировавшие с больным коронавирусом вологжане будут получать смс-уведомления

667
0
23.12.2020 [Происшествия]

Тела пропавших охотников обнаружили в лесу в Нюксенском районе

1449
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мошенника из Воронежа, обманувшего вологжанку на 6500 рублей, приговорили к году и четырём месяцам колонии
В Грязовецком районе пенсионер во время застолья убил друга детства и лёг спать
Экс-тренер сборной России по футболу Александр Бородюк: «Где сейчас „Динамо“ Вологда? Нет такого клуба»
В Череповце бармена, продавшего сидр несовершеннолетней, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Вологжанку, из ревности ударившую знакомую ножом, приговорили к семи годам колонии
Житель Белозерска через суд запретил соседям родителей перекрывать им доступ к водопроводу
На площади Революции в Вологде установили 20-метровую искусственную ель
 
22.12.2020 [Общество]

Как на острове: жители улицы Бережок в Соколе требуют построить к ним дорогу

1071
0
23.12.2020 [БлогоVO]

Небольшой документальный фильм «Пишите мне в Череповецъ…»

191
0
23.12.2020 [Обзор Прессы]

Хуснуллин уже пролил «подсолнечное масло». А губернатор Кувшинников предложил ему обменять километры на квадратные метры

384
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика