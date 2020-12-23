«Отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок»: немецкая клиника Charite опубликовала отчет о лечении Навального

«Отравление нервно-паралитическим веществом Новичок» - так называется статья в медицинском журнале «Ланцет», в основу статьи лег отчет немецкой клиники Charite о лечении Алексея Навального.

В статье кратко описываются симптомы, с которыми Алексей Навальный поступил в омскую больницу, затем говорится о том, что по просьбе семьи его перевезли в Charite. Также сообщается, что «Впоследствии было диагностировано тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы. Две недели спустя правительство Германии объявило, что лаборатория вооруженных сил Германии, назначенная организацией по запрещению химического оружия, выявила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок» в образцах крови, собранных сразу после поступления пациента в Шарите».

Как ранее сообщал NewsVo, Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной болезни пациента стало нарушение обмена веществ. После его перевезли в Берлин, где в "Шарите" подтвердили догадки родственников и знакомых, заявив, что Алексей был отравлен субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Позже военные токсикологи установили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, был отравлен «Новичком» в городе Солсбери.