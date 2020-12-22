Уровень коллективного иммунитета жителей Вологодской области к коронавирусу оценили в 7%

22.12.2020 [Общество]

Губернатор Вологодской области в интервью ТАСС рассказал об уровне массового иммунитета от коронавируса в регионе. 

— Сейчас уровень иммунитета населения области от коронавируса оценивается в 7%. Массовая вакцинация началась у нас 11 декабря, должно быть привито 30% населения каждого региона, — сообщил Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что первые прививочные пункты для вакцинации от коронавируса развернуты в Вологодской области. В Вологде пункт открыт на базе городской поликлиники № 1, в Череповце — на базе медсанчасти «Северсталь». Позднее планируется открыть еще 11 пунктов, часть из них будут на базе ЦРБ. 

Всего, по данным на 14 декабря, Вологодская область уже получила 1042 дозы вакцины от коронавируса.  400 доз уже направлены в медучреждения области: 70 в моногоспитали, 200 в первичное звено, 130 в прочие медучреждения.  Пока вакцинацию вряд ли можно назвать массовой — ранее в правительстве области заявляли, что до конца года будут прививать только группы риска. В приоритете — работники здравоохранения, образования и социальных служб.

Тэги: коронавирус, вакцинация

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