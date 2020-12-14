13 прививочных пунктов развернут в Вологодской области для вакцинации от коронавируса

14.12.2020 [Общество]

Первые прививочные пункты для вакцинации от коронавируса развернуты в Вологодской области. В Вологде пункт открыт на базе городской поликлиники № 1, в Череповце — на базе медсанчасти «Северсталь».

«Далее будут развернуты еще 11 прививочных пунктов в Вологде (Вологодская городская поликлиника № 2), в Череповце (Череповецкая городская больница и Череповецкая городская поликлиника № 1), в районах области (Устюженская, Великоустюгская, Тотемская, Грязовецкая, Шекснинская, Вытегорская и Сокольская ЦРБ)», — отметила на оперативном совещании в региональном правительстве замгубернатора Лариса Каманина. 

Иммунизация населения будет проводиться в три этапа. На первом будут привиты медработники, на втором — работники образовательных организаций, сотрудники социальной сферы. Далее — работники общественного транспорта, учреждений жизнеобеспечения коммунальной сферы, волонтеры и работники правоохранительных органов.

Всего, по данным на 14 декабря, Вологодская область уже получила 1042 дозы вакцины от коронавируса. 400 доз уже направлены в медучреждения области: 70 в моногоспитали, 200 в первичное звено, 130 в прочие медучреждения. 

«Вакцина используется, прежде всего, для иммунизации медицинских работников, непосредственно работающих с пациентами с COVID-19 или с подозрением, педагогов, социальных работников. Далее в регионе планируется привить 30% населения. Поставка вакцины будет осуществляться с периодичностью до двух раз в месяц. В ближайшее время планируется привить 2000 человек, в том числе 1600 медицинских работников, 200 работников образования, 200 работников социальной сферы, — сообщила Каманина. 

Записаться на прививку вологжане смогут через колл-центры медорганизаций и онлайн, на региональном портале здравоохранения. Власти отмечают, что вакцинация добровольная. 

Тэги: здравоохранение, вакцинация

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