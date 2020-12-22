В России приняли закон о воссоздании вытрезвителей

22.12.2020 [Общество]

Госдума приняла закон, наделяющий регионы и муниципалитеты России правом создавать вытрезвители. Их можно будет организовывать в том числе с помощью программ частно-государственного партнерства.

— Документом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым. Правила их деятельности должно будет утвердить Правительство РФ, — сообщается на сайте парламента. 

Перед помещением гражданина в вытрезвитель, согласно документу, его должен осмотреть  медработник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.

По словам соавтора инициативы, председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, сейчас в некоторых регионах уже есть медвытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Новый закон призван исправить эту ошибку. 

Ранее NewsVo сообщал, что в 2012 года вся сеть таких учреждений в России была ликвидирована, однако никакой замены введено не было.

Тэги: госдума

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