В Вологодской области предлагают вновь открыть вытрезвители

Вологодские депутаты предлагают восстановить ранее действовавшую в России систему вытрезвителей. Об этом говорили накануне во время очередной сессии законодательного собрания области.

Депутат ЗСО Лариса Кожевина напомнила, что с 2012 года вся сеть таких учреждений была ликвидирована, однако никакой замены введено не было.

«В итоге мы получили не только рост преступности по всей стране, но и увеличение количества случаев гибели, травмирования лиц трудоспособного возраста, - прокомментировала парламентарий. - Кроме того, человек, оказавшись в беспомощном состоянии, нередко становится жертвой преступлений или просто теряет ориентацию и способность самостоятельно передвигаться».

Как сообщает пресс-служба ЗСО, практика показывает, что медицинская помощь таким людям не нужна, требуется лишь временное наблюдение за их состоянием. Помещение пьяных людей в больницы создает неудобства как для врачей, так и для других пациентов. В вологодском ЗСО проблемой вытрезвителей занимались и в этом, и в прошлом созыве. Было подготовлено обращение в правительство РФ с просьбой законодательно урегулировать этот вопрос.

- Наконец федеральные законодатели услышали голос регионов - группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, в том числе депутат Государственной Думы от Вологодской области Алексей Канаев, вышли с инициативой об организации таких специализированных учреждений, - говорит Лариса Кожевина.

Предполагается, что после принятия закона у регионов и муниципалитетов появятся полномочия по созданию специализированных учреждений для временного содержания лиц в состоянии опьянения. Сотрудники полиции будут доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, в специализированные организации по оказанию помощи.

«Но, конечно же, не всех граждан, а только тех, кто утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде, - пояснила Лариса Кожевина. -Создаваться такие организации будут регионами или муниципалитетами. Но порядок деятельности таких учреждений будет единым по всей стране, соответствующие правила должно утвердить Правительство РФ».

Кроме того, учитывая, что состояние опьянения не позволяет гражданам дать информированное согласие на медицинское вмешательство, вносятся изменения в закон об основах охраны здоровья граждан и дополняются случаи, когда такое вмешательство возможно без согласия гражданина.