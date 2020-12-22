Как на острове: жители улицы Бережок в Соколе требуют построить к ним дорогу

Любовь Южакова

Жители улицы Бережок в Соколе отрезаны от внешнего мира большую часть года. Дорога, которая с советских времен шла к ним через поле, регулярно перепахивается, а строить другой подъезд власти не хотят. В итоге «скорая» и пожарные просто не могут добраться к домам, которые официально находятся в городской черте. Сокольчане в своих жалобах дошли до администрации президента, однако сдвинуть дело с мертвой точки им не удается уже более 15 лет.

— Наша улица отрезана от города Сокола с одной стороны рекой, с другой стороны полем, которое ежегодно перепахивается. На улице в основном проживают пожилые люди, пять из них являются инвалидами. Пытавшиеся приехать на вызовы кареты скорой помощи неоднократно застревали в поле, врачи добирались до пациентов пешком. В случае необходимости экстренная медицинская помощь оказана пациенту не будет, пожарный расчет также погрязнет в перепаханном поле, - пишет в письме губернатору сокольчанка Екатерина Воеводина.

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Дорога к улице Бережок от деревни Харлушино проходит по полю, принадлежащему ОАО «Вологодский картофель». В собственности города или района она не состоит. Более того, по документам это земли сельхозназначения, там была проведена мелиорация.

По поводу дороги вдоль улицы Бережок и подъездов к ней с автомобильной дороги Сокол — Обросово в 2016 году шли судебные разбирательства. После многочисленных жалоб жителей прокуратура района обратилась в суд с иском, в котором требовала обязать власти обеспечить транспортную доступность жилых домов.

Сокольский районный суд возложил на администрацию города обязанность по проведению «комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дороги к улице Бережок». Вологодский областной суд постановил сначала провести диагностику и оценку технического состояния дороги.

Чтобы провести диагностику, чиновники привлекли специализированную организацию. Ее эксперты вышли на место и выяснили, что оценивать-то уже нечего. За годы бездействия властей дорога была уничтожена, «снесена». Об этом и составили заключение. В итоге местные власти сняли с кадастрового учета и исключили дорогу из реестра муниципального имущества городского поселения города Сокола в связи с ее отсутствием.

Позже, в мае 2017 года, администрация Сокола и приставы обратилась в суд, чтобы отменить решение о проведении диагностики — «снятие автомобильной дороги с кадастрового учета исключает возможность исполнения состоявшего судебного решения». Этот иск был удовлетворен, однако, никаких действий по строительству дороги до ул. Бережок и вдоль нее администрации Сокола и Сокольского района так и не предприняли.

Однако жители не перестали подавать жалобы во все возможные инстанции, в и декабре 2017 года районные власти пообещали, что «работы по подъезду к улице Бережок, а также обустройство самой улицы планируется выполнить в летний период 2018 года». Этого не было сделано.

По самой улице Бережок дороги нет и, судя по ответам районных и городских чиновников, перекладывающих ответственность друг на друга, обустраивать ее никто не собирается. Жители трех десятков домов не могут к ним подъехать.

— Летом посуху изредка можно проехать (ред. — речь идет о дороге через поле). Если три-пять раз попаду, хорошо. В 2017 году вообще никто не ездил. Люди зимой перебираются в город через реку — куда деваться? МЧС вывешивает аншлаги «Проход запрещен». Начали людей ловить и штрафовать. Летом на лодках, у всех лодки, потому что без лодок не выжить. ГИМС штрафует тех, у кого нет жилетов спасательных, — рассказал NewsVo Юрий Малышев.

Ранее NewsVo сообщал, что в Сокольском районе отремонтировали дорогу в селе Архангельское за 15 миллионов рублей. Местные жители обратили внимание на то, что проезжую часть привели в порядок там, где люди ожидали это увидеть меньше всего — у участка тещи главы района Юрия Васина. А подъезд к школе тем временем так и остался в плачевном состоянии. Как и дорога к улице Бережок в Соколе.

По словам Васина, дорога в Архангельском отремонтирована по поручению губернатора. Может, для того, чтобы 15-летние мытарства местных жителей прекратились, там нужно поселить кого-то из родственников чиновников районной администрации? И тогда «сверху» поступит поручение сделать дорогу и к трем десяткам домов пенсионеров и инвалидов?