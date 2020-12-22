Школьные каникулы в Вологодской области продлятся с 30 декабря до 10 января

Зимние каникулы в школах Вологодской области начнутся 30 декабря и продлятся до 10 января, об этом сообщает пресс-служба главы региона. Таким образом, школьники будут отдыхать 12 дней. Третья четверть начнется с 11 января в традиционном очном формате.

Как рассказала начальник департамента образования области Елена Рябова, по состоянию на 25 декабря в детских садах области наблюдается снижение количества воспитанников, выведенных на карантин по заболеванию или контакту с больными коронавирусом. Такая же тенденция фиксируется в школах области.

— За прошедшую неделю количество школьников, выведенных на домашнее обучение, сократилось практически вдвое, а количество заболевших — на треть. За этот же период количество заболевших учителей снизилось с 242 до 181 случая. В рамках проекта «Учитель — дублер» на замещении выбывших педагогов продолжают работать 44 студента высших средних профессиональных образовательных учреждений, — сообщает пресс-служба.

Количество болеющих и контактных не превышает 2% от общего числа учителей и учеников.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за ситуации с коронавирусом новогодние ёлки в школах и детсадах Вологодской области будут проводить без родителей.