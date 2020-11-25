Новогодние ёлки в школах и детсадах Вологодской области будут проводить без родителей

25.11.2020 [Общество]

Из-за роста заболевших коронавирусом в Вологодской области установят правила проведения новогодних ёлок в школах и детсадах. Об этом глава региона Олег Кувшинников объявил в ходе оперштаба 25 ноября. 

«Поддерживаю также предложение по ограничению проведения новогодних ёлок с участием различных групп детей. При этом запрет не распространяется на проведение ёлок в одной группе детей в детсаду или школе. Но эти ёлки будут проводиться без участия родителей», — отметил Кувшинников.

Вологодским работодателям власти рекомендовали ограничить новогодние корпоративы, а организаторам праздничных мероприятий поручили обеспечить их проведение на открытом воздухе, с соблюдением социального дистанцирования.

Ранее NewsVo сообщал, что режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 15 января. Кроме того, введен ряд ограничений работы кафе, ресторанов, театров, кинотеатров и других мест отдыха. 

Тэги: новый год, коронавирус, елки

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