Центр городского управления заработал в Вологде

«Все знаем, быстро решаем и не допускаем»: в Вологде заработал Центр городского управления Вологды (ЦГУ). Работа идет в рамках деятельности проектного комитета «Цифровая трансформация», предусмотренного Стратегией-2030, сообщает пресс-служба городской администрации.

ЦГУ стал частью Центра информации и аналитики региона (ЦИАР), который был запущен в регионе ранее по поручению президента. Муниципалитетам была поставлена задача создать свои центры реагирования, которые войдут в структуру ЦИАР.

«В основе ЦГУ лежит концепция: «Все знаем, быстро решаем и не допускаем». «Все знаем» – администрацией города создан аналитический сервис с «тепловой картой», который является единым специализированным информационным ресурсом, включающим в себя сводную информацию по сообщениям граждан. «Быстро решаем» – работу ЦГУ обеспечивают 4 оператора, поступающие сообщения разделяются на потоки в соответствии с функционалом каждого из них, что существенно увеличивает производительность их работы. Также для повышения оперативности заключены соглашения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ, это 52 % от всего жилищного фонда, и эту работу будем продолжать дальше. «Не допускаем» – мы работаем как над устранением текущих проблем, так и над предотвращением причин их возникновения. Ежедневно в ЦГУ поступает до 300 сообщений, это немало, но за счет автоматизации процессов обработки и контроля исполнения нам удалось достигнуть отсутствия просрочек и повышения качества ответов. Центр городского управления демонстрирует высочайшую эффективность, поэтому мы планируем не только продолжать работу, но и расширять функционал системы», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам Воропанова, обращения в Центр поступают из разных источников: официальные письма от граждан, а также сообщения через интернет-приемную, систему «Инцидент Менеджмент», группу «Вологда в порядке», городской колл-центр по телефону: 8-800-302-16-17, «Платформу обратной связи» на портале госуслуг.

Все поступившие данные отражаются на «тепловой карте» в онлайн-режиме. Территория города поделена на 30 районов, и сообщения, в соответствии с указанным в них адресом, автоматически попадают на нужный участок карты Далее районы автоматически ранжируются в зависимости от количества поступивших сообщений по системе «Светофор». Территории с наибольшим количеством заявок окрашиваются в красный цвет, со средним - в желтый, самые беспроблемные на данный момент районы - в зеленый. Кроме того, каждая заявка отображается на карте меткой соответствующего цвета в зависимости от источника поступления, кликнув по ней, можно увидеть всю информацию: время поступления, автора и содержание сообщения. После отработки заявки она автоматически исчезает с «карты» и перестает участвовать в расчётах системы.



Всего с начала сентября в Центр городского управления поступило более 30 тысяч сообщений. Заявки отрабатываются в несколько раз быстрее, чем в обычном режиме, поскольку исключается работа операторов по диспетчеризации сообщений, направлению их в соответствующую структуру, получению отчета об исполнении. Все это система делает в автоматическом режиме.