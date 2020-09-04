В Вологодской области заработал Центр информации и аналитики региона

04.09.2020 [Общество]

Центр информации и аналитики региона (ЦИАР) появился в Вологодской области. По данным пресс-службы губернатора, он поможет властям оперативнее реагировать на проблемы жителей.

 ЦИАР состоит из двух блоков. Первый — ситуационный центр, который «объединит вопросы социально-экономического развития, комплексной безопасности, контроля оперативной ситуации».

«Ситуационный центр будет включать в себя в основном аналитические материалы. Его работа коснется всех сфер жизни: социально-экономического и общественно-политического развития, общественной безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации. В зоне внимания Центра вся жизнь региона — от крупных аварий на объектах инфраструктуры до контроля за объектами Градсоветов. В ближайшей перспективе на базе Ситуационного центра будет осуществляться и прогнозирование процессов, происходящих в регионе», — рассказала руководитель администрации губернатора Вологодской области Инна Синягина.

Ранее NewsVo сообщал, что на создание «Информационно-аналитической системы ситуационного центра губернатора Вологодской области» из бюджета региона потратили 25 млн. рублей. Госконтракт достался  ПАО «Ростелеком», хотя среди участников закупки была фирма, которая предложила меньшую цену за создание данной системы.

Второй блок — это Центр управления регионом (ЦУР). Задача центра — работа с обращениями жителей региона, получение обратной связи, выявление проблемных точек и их устранение. Обращения, поступившие через колл-центр, форму обратной связи на Госуслугах, из соцсетей через систему «Инцидент-менеджмент», приемную губернатора, будут стекаться в ЦУР.

«Больше всего обращений граждан поступает через Инцидент-менеджмент. За август мы получили более 11 тысяч обращений в социальных сетях. Мы оперативно получаем информацию и с органами власти и муниципалитетами отрабатываем эти вопросы», — рассказала начальник Управления информационной политики Вологодской области Дарья Богданова.

Чиновники утверждают, что с помощью центра можно анализировать проблемы, наиболее волнующие жителей Вологодской области. 

«Мы можем анализировать и видеть всю проблематику на основе выявленных в публичном пространстве инцидентов. Если человек рассказал о какой-то проблеме, то система автоматически берет её в работу и отображает на тепловой карте. На сегодняшний день мы видим, что рейтинг проблем возглавляют вопросы качества дорог, благоустройства и образования. Также мы можем отдельно посмотреть проблематику по районам области и узнать, в чем конкретно заключается проблема и следить за статусом ее решения», — рассказал руководитель Центра информации и аналитики региона Вологодской области Алексей Иванов.

В пресс-релизе отмечается, что Центр информации и аналитики региона был создан по поручению президента России и "решает множество задач, ключевая из которых — оперативное получение достоверной информации". 

Тэги: госзакупки, бюджет, обращения граждан

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