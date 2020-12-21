25% плательщиков ЕНВД в Вологодской области не выбрали новую систему налогообложения

Четверть субъектов предпринимательства, ранее плативших единый налог на вмененный доход (ЕНВД), пока не определились с новой системой налогообложения. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил замгубернатора Виталий Тушинов.

По данным на 1 января 2020 года, в Вологодской области было 18 176 плательщиков ЕНВД. К середине декабря 85% из них выбрали удобный для себя налоговый режим. При этом на упрощенную систему налогообложения перешли 9 646 субъектов, 2223 субъекта - на патентную систему налогообложения, 3 504 - общую систему налогообложения. Организации и предприниматели, не определившиеся с иным специальным налоговым режимом в установленные для этого сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2021 году в Вологодской области установят льготные ставки по упрощенной системе налогообложения для тех, кто переходит на нее с ЕНВД (единого налога на вмененный доход). Соответствующий законопроект был принят депутатами Законодательного собрания региона 25 ноября и вступит в силу с 1 января.

Согласно документу, ставка составит 2% по объекту налогообложения «доходы», и 5% — «доходы минус расходы». Воспользоваться льготой можно в том случае, если бизнесмен выполнит несколько условий. Среди них – сохранение коллектива, зарплата сотрудников не ниже МРОТ, отсутствие задолженности по налогам.