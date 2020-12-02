В Вологодской области в 2021 году ставки по УСН снизят до 2% и 5%

В 2021 году в Вологодской области установят льготные ставки по упрощенной системе налогообложения для тех, кто переходит на нее с ЕНВД (единого налога на вмененный доход). Соответствующий законопроект был принят депутатами Законодательного собрания региона 25 ноября и вступит в силу с 1 января.

Согласно документу, ставка составит 2% по объекту налогообложения «доходы», и 5% — «доходы минус расходы». Воспользоваться льготой можно в том случае, если бизнесмен выполнит несколько условий. Среди них – сохранение коллектива, зарплата сотрудников не ниже МРОТ, отсутствие задолженности по налогам.

— Напомню, с 1 января 2021 года отменяется такая удобная для многих предпринимателей налоговая система, как ЕНВД. Этот вопрос долго обсуждался, бизнес настаивал на продлении действия «вмененки», но на федеральном уровне все же было принято решение далее не применять этот вид налога. Поэтому для более плавного перехода на другие налоговые режимы, мы сегодня приняли целый пакет документов, — цитирует пресс-служба ЗСО слова председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Подволоцкого.

На сессии ЗСО также был одобрен законопроект, продлевающий на 2021 год действие преференций, которые были приняты на 2020-й для отраслей, пострадавших от пандемии. Это те же 2% по объекту налогообложения «доходы», и 5% — «доходы минус расходы».

Ранее NewsVo сообщал, что вологодское отделение Объединения перевозчиков России в конце ноября опубликовало открытое письмо, адресованное губернатору области Олегу Кувшинникову и региональному правительству. В нем они просят снизить ставку по упрощенной системе налогообложения для тех, кто раньше платил единый налог на вмененный доход.