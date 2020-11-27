Перевозчики просят губернатора снизить ставку УСН в Вологодской области до 1%

Вологодское отделение Объединения перевозчиков России опубликовало открытое письмо, адресованное губернатору области Олегу Кувшинникову и региональному правительству. В нем они просят снизить ставку по упрощенной системе налогообложения для тех, кто раньше платил единый налог на вмененный доход.

В своем обращении они отмечают, что к началу 2020 года многие перевозчики работали фактически «по нулям». Им приходилось экономить за счёт ремонтов своих машин.

— По идее, у каждого предпринимателя должна быть финансовая подушка безопасности, но у перевозчиков не было возможности делать накопления на протяжении многих лет.Что в итоге? В этом году прекращает действовать ЕНВД (Единый налог на вменённый доход). Если сейчас на оплату этого налога в год выходит порядка 40 тысяч рублей, то при переходе на УСН (упрощенную систему налогообложения) в 2021 году налог для перевозчиков возрастет в 5-8 раз. В этом случае многие перевозчики приостановят свою деятельность, — говорится в обращении.

Предприниматели приводят примеры снижения ставки упрощенной системы налогообложения до 1% для перешедших с ЕНВД в других регионах. Так, например, в Башкортостане и Татарстане не только снизили ставку, но и активно предлагают субъектам бизнеса «прописаться» на их территории.