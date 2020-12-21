Вологодский губернатор планирует привиться от коронавируса «в самое ближайшее время»

Губернатор Вологодской области планирует привиться от коронавируса, чтобы в следующем году выезжать в районы, не боясь заразиться.

— В следующем году обязательно градостроительные советы начнутся. Я буду их проводить. Для этого принял решение привиться от коронавирусной инфекции в самое ближайшее время. Для того, чтобы начинать масштабные выезды в районы. Ждать уже сил нет ни у кого — ни у меня, ни у вас, уважаемые коллеги, — заявил на оперативном совещании в региональном правительстве Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что первые прививочные пункты для вакцинации от коронавируса развернуты в Вологодской области. В Вологде пункт открыт на базе городской поликлиники № 1, в Череповце — на базе медсанчасти «Северсталь». Позднее планируется открыть еще 11 пунктов, часть из них будут на базе ЦРБ.

Всего, по данным на 14 декабря, Вологодская область уже получила 1042 дозы вакцины от коронавируса. 400 доз уже направлены в медучреждения области: 70 в моногоспитали, 200 в первичное звено, 130 в прочие медучреждения.