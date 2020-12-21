Вологодский губернатор планирует привиться от коронавируса «в самое ближайшее время»

21.12.2020 [Общество]

Губернатор Вологодской области планирует привиться от коронавируса, чтобы в следующем году выезжать в районы, не боясь заразиться. 

— В следующем году обязательно градостроительные советы начнутся. Я буду их проводить. Для этого принял решение привиться от коронавирусной инфекции в самое ближайшее время. Для того, чтобы начинать масштабные выезды в районы. Ждать уже сил нет ни у кого — ни у меня, ни у вас, уважаемые коллеги, — заявил на оперативном совещании в региональном правительстве Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что первые прививочные пункты для вакцинации от коронавируса развернуты в Вологодской области. В Вологде пункт открыт на базе городской поликлиники № 1, в Череповце — на базе медсанчасти «Северсталь». Позднее планируется открыть еще 11 пунктов, часть из них будут на базе ЦРБ. 

Всего, по данным на 14 декабря, Вологодская область уже получила 1042 дозы вакцины от коронавируса. 400 доз уже направлены в медучреждения области: 70 в моногоспитали, 200 в первичное звено, 130 в прочие медучреждения. 

— До нового года мы прививаем группы риска. В приоритете — работники здравоохранения, образования и социальных служб. Постепенно количество доз вакцины, поступающей в регион, будет увеличиваться, и мы развернем полномасштабную иммунизацию вологжан, — цитирует пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова

 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Бывший епископ Череповецкий Флавиан бежал в Лондон после очередного обыска ФСБ
Моногоспиталь в Великом Устюге пока может принять только 13 человек
Продавца из Красавино оштрафовали за продажу товара покупателю без маски
Вологодского депутата Владимира Сверчкова заподозрили в сокрытии от налоговой 7,5 млн рублей
Новое здание городского суда открыли в Череповце
Жительница Великого Устюга украла 70 тысяч рублей у бывшего мужа
В Вологодской области синоптики обещают метель, оттепель, а затем похолодание
Подачу тепла в дома трех микрорайонов Вологды ограничат 21 и 22 декабря
Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан
Житель Шекснинского района до смерти избил супругу за отказ дать ему деньги на спиртное
18.12.2020 [Общество]

В Тотьме из-за коронавируса не работает общественная баня

1835
0
18.12.2020 [Общество]

Новое здание городского суда открыли в Череповце

2501
0
18.12.2020 [Происшествия]

В Череповце арестовали мошенников, продававших пенсионерам товары по завышенной цене

1641
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце экс-начальника отдела вневедомственной охраны осудили за взятку в 1,8 млн рублей
25% плательщиков ЕНВД в Вологодской области не выбрали новую систему налогообложения
Музыкальный уголок советского универмага представили на выставке вологодские сталкеры
Тело пропавшего на Тудозере в Вытегорском районе рыбака обнаружили спасатели
Заказавшую в интернете поддельный больничный сокольчанку оштрафовали на 20 тысяч рублей
Вологодский губернатор планирует привиться от коронавируса «в самое ближайшее время»
Студенты вологодских медколледжей получат по 7 тысяч рублей в месяц за работу с зараженными COVID-19
 
18.12.2020 [Общество]

Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан

2243
0
21.12.2020 [БлогоVO]

В воскресенье, 13 декабря, на озере Ваня спасали лосиху, но... хеппи-энда не получилось…

433
0
15.12.2020 [Обзор Прессы]

"Что же вам всем дома не сидится?"

1448
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика