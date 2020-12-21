С начала пандемии трое детей умерло в коронавирусных моногоспиталях Вологодской области

Два ребенка умерли в череповецком коронавирусном моногоспитале и один — в вологодском, об этом сообщила в соцсети уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

— С начала эпидемии заразились 1853 ребёнка. В настоящее время болеют 824. В основном дети переносят инфекцию в легкой форме. Однако троих, имеющих тяжёлые врожденные и хронические заболевания, спасти не удалось. За весь период в Череповецком моногоспитале умерли два подростка 14 и 15 лет и в Вологодском 7 летний мальчик. Это трагедия, — сообщила 18 декабря Смирнова.

Ранее NewsVo сообщал, что за сутки в Вологодской области выявили 364 новых случая коронавирусной инфекции, 338 человек выздоровели, семь человек умерли. Такие данные 21 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.