364 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

21.12.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 364 новых случая коронавирусной инфекции, 338 человек выздоровели, семь человек умерли. Такие данные 21 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 19 822 пациентам. Большая часть из них — 15 081 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 331 случае.

Ранее NewsVo сообщал, что массовая вакцинация от коронавируса в Вологодской области еще не началась, однако жителям предлагают записаться на прививку в лист ожидания. Специальный сервис запустили на региональном портале госуслуг. 

Тэги: коронавирус

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