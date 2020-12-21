В Череповце вандалы испортили основания световых композиций

В Череповце на площади Химиков вандалы разломали основания световых новогодних фигур. Снимки поврежденных конструкций появились 20 декабря в соцсети.

Как пояснил порталу Gorodche.ru помощник мэра Череповца Сергей Климушкин, пока специалисты оценивают масштаб повреждений. Скорее всего, городская администрация подаст по этому факту заявление в полицию. Площадь Химиков просматривается с нескольких видеокамер, установленных на ближайших зданиях, поэтому не исключено, что вандалов найдут быстро.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце суд вынес приговор 23-летнему Александру Рябову, который в октябре сломал скульптуру купца на Советском проспекте. Молодому человеку было предъявлено обвинение в вандализме.