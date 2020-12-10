Суд обязал сломавшего памятник купцу череповчанина выплатить 100 тысяч рублей

10.12.2020 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 23-летнему Александру Рябову, который в октябре сломал скульптуру купца на Советском проспекте.  Молодому человеку было предъявлено обвинение в вандализме. 

Ранее NewsVo сообщал, что молодой человек попытался сесть на один из элементов арт-объекта, в этот момент основание "книги" треснуло. Случившееся записали камеры видеонаблюдения.

— Кажется, уже весь город знает о приключениях «ледовых вандалов» и 16-летней Анны, сломавшей книгу у купца в прошлый раз. Но, несмотря на широкую огласку, все равно нашелся молодой отец, сказавший жене «Подержи-ка мое пиво» и взобравшийся на арт-объект. На этот раз крепления выдержали, а вот сама конструкция сломалась пополам, — писал об инциденте на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов. 

На суде череповчанин признал свою вину, сказал, что сожалеет о случившемся и что у него не было умысла ломать памятник. 

В суде Рябов свою вину признал, дело рассматривалось в особом порядке.

«Я не ожидал, что он не железный, думал, выдержит, все нормально будет. Хотел сделать селфи… Мне потом угрожали какие-то люди: писали сообщения, говорили, что найдут меня», — цитирует слова подсудимого официальный сайт Череповца. 

Суд назначил череповчанину штраф в 30 тысяч рублей, кроме того, он должен возместить причиненный его действиями материальный ущерб - 70 тысяч рублей. 

Тэги: вандализм

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