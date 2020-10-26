В Череповце вычислили вандала, сломавшего памятник купцу

26.10.2020 [Происшествия]

В Череповце вычислили вандала, вечером 24 октября сломавшего памятник купцу на Советском проспекте. Молодой человек попытался сесть на один из элементов арт-объекта, в этот момент основание "книги" треснуло.

— Кажется, уже весь город знает о приключениях «ледовых вандалов» и 16-летней Анны, сломавшей книгу у купца в прошлый раз. Но, несмотря на широкую огласку, все равно нашелся молодой отец, сказавший жене «Подержи-ка мое пиво» и взобравшийся на арт-объект. На этот раз крепления выдержали, а вот сама конструкция сломалась пополам, — написал на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов. 

Момент преступления попал на запись камеры видеонаблюдения. 25 октября Германов сообщил, что злоумышленник задержан, им оказался 23-летний житель города, перебивающийся случайными заработками на стройках.

— С него уже взяты объяснения, вину он признал полностью. Быстро раскрывать преступления помогает «Безопасный город» — система видеокамер, охватывающая весь город. Кстати, мы будем ее расширять и модернизировать, — отметил мэр. 

Арт-объект «Череповецкий купец», символ купеческой благотворительности, установили на средства бизнеса на Советском проспекте 11 июня 2019 года, перед летним Днем города. Скульптура из стеклопластика, книга крепится к постаменту металлическими болтами. Утром 24 июня памятник был поврежден, инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. 

Ранее NewsVo сообщал, что скульптура уже неоднократно становилась предметом нападок вандалов. Так, в ночь с 21 на 22 июня, через десять дней после установки, оторванную книгу нашли утром работники коммунальных служб. В ночь с 18 на 19 ноября от постамента вновь пытались оторвать книгу. Элемент арт-объекта крепится на металлическом штыре толщиной в сантиметр, штырь перегнули, книгу наклонили, но до конца не оторвали. Оказалось, что к порче памятника причастны три девушки в возрасте от 19 лет до 21 года.

Тэги: вандалы

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