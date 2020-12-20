366 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 366 новых случаев коронавирусной инфекции, 345 человек выздоровели, семь человек умерли. Такие данные 20 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 19 458 пациентам. Большая часть из них — 14 743 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 324 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодскую городскую больницу №1 полностью перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом. Так, в двух лечебных корпусах на Советском проспекте, 63 и 102 размещают больных с подтвержденным диагнозом, в корпусе на Советском проспекте, 98 развернуто провизорское отделение для диагностики больных с подозрением на COVID-19.