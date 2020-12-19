Горбольницу №1 в Вологде полностью перепрофилировали под коронавирусный моногоспиталь

Вологодскую городскую больницу №1 полностью перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом. Так, в двух лечебных корпусах на Советском проспекте, 63 и 102 размещают больных с подтвержденным диагнозом, в корпусе на Советском проспекте, 98 развернуто провизорское отделение для диагностики больных с подозрением на COVID-19.

По словам главного врача больницы Павла Шепринского, в течение недели проводились работы по оснащению кислородом 2 и 3 этажа лечебного корпуса по адресу Советский проспект, 102. Четвертый этаж уже запущен – туда переведены 62 пациента:

«На третьем этаже завершена кислородопроводка, в субботу будет проведена генеральная уборка, и этаж заработает в полную силу. Далее в наших планах дооснастить кислородопроводом 5 этаж, где размещалось пульмонологическое отделение. Таким образом, к концу следующей недели в лечебном корпусе на Советском, 102 будет развернуто 210 кислородных коек. В больнице будет отсутствовать коечный фонд по другим нозологическим единицам. В настоящее время работают только койки для ковид-инфицированных пациентов».

Неинфекционных больных с экстренными и неотложными состояниями сейчас направляют в Вологодскую областную клиническую больницу, куда привлечены дополнительные кадры из других медицинских организаций.