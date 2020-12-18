Новое здание городского суда открыли в Череповце

В Череповце на улице Годовикова открылось новое здание городского суда. Оно состоит из трех функциональных зон: общественной, куда возможен доступ посетителей; служебной, где находятся кабинеты судей и работников аппарата; зона размещения архивного фонда и помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя на цокольном этаже.

Всего, по данным областной пресс-службы судов, в здании оборудовано 29 залов судебных заседаний, из них два для рассмотрения дел с участием присяжных заседателей и пять — с использованием систем видео-конференц-связи.

Для конвоируемых есть отдельный вход с лестницей, которая ведет в залы судебных заседаний. Здание оснащено новой мебелью, оргтехникой, техническими системами безопасности, кабельными системами, двумя пассажирскими лифтами, а также всем необходимым оборудованием и средствами для маломобильных групп населения. Общая площадь — 5856,9 кв. м.

«Для нас это знаменательный день, поскольку четверть всех дел, которые поступают в суды Вологодской области, рассматривается в Череповце. Это сотни исков о восстановлении нарушенных трудовых прав, о правильном начислении пенсии, о защите прав потребителя. Это тысяча уголовных дел ежегодно, по которым виновные несут заслуженное наказание. Очень важно, что органы государственной власти, понимая значение именно судебной защиты прав законных интересов граждан, создают для нее соответствующие условия, — подчеркнул председатель Вологодского областного суда Игорь Эдуардович Трофимов.

Рассматривать дела в новом здании на ул. Годовикова, д. 15, судьи начнут с 11 января 2021 года.

Как ранее сообщал NewsVo, строительство здания началось в 2018 году: аукцион по выбору подрядчика выиграло ООО «Вологдастрой» (директор и учредитель Михаил Захматов). Фирма стала единственным участником аукциона и получила госконтракт на 304,7 млн рублей. Работы должны были завершиться к 2020 году.