367 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

18.12.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 367 новых случаев коронавирусной инфекции, 348 человек выздоровели, четыре умерло. Такие данные 18 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 18 727 пациентам. Большая часть из них — 14 063 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 315 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что Олег Кувшинников опроверг появившуюся в соцсетях информацию о закрытии предприятий в регионе из-за коронавируса. В фейковом сообщении говорилось, что с 28 декабря в регионе должны ввести новые ограничительные меры. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

13 прививочных пунктов развернут в Вологодской области для вакцинации от коронавируса
«Ледяные цветы» появились на Бородаевском озере в Кирилловском районе
В здании моногоспиталя Вологды труп пролежал целый день в манипуляционной
Вологжан просят не пользоваться переговорными трубами на бульваре улицы Пирогова
Вологодского губернатора могут включить в состав политического комитета ВОЗ от России
В администрации Вологды отказались назвать членов совета директоров УК «Фрязиново»
367 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Бывший епископ Череповецкий Флавиан бежал в Лондон после очередного обыска ФСБ
370 случаев коронавируса выявлены в Вологодской области
Умер актер Валентин Гафт
18.12.2020 [Общество]

Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан

795
0
18.12.2020 [Общество]

Купленную в прошлом году для площади Революции в Вологде ель установят на Кремлевской площади

466
0
18.12.2020 [Общество]

Путин подписал указ о единовременной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 7 лет

453
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительницу Вытегры, из ревности убившую сожителя, приговорили к семи годам колонии
Более половины жителей Вологодской области пользуются мобильным приложением СберБанк Онлайн
367 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Новогодняя ярмарка мастеров Тотьмы проходит в этом году онлайн
В Череповце заигравшегося на горке первоклассника пришлось искать полицейским
Хоккейный «Алмаз» из Череповца дважды обыграл питерский «СКА Варяги»
Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан
 
18.12.2020 [Общество]

Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан

795
0
18.12.2020 [БлогоVO]

Владельца торгового комплекса привлекут к административной ответственности за самовольную реконструкцию объекта

15
0
15.12.2020 [Обзор Прессы]

"Что же вам всем дома не сидится?"

940
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика