367 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 367 новых случаев коронавирусной инфекции, 348 человек выздоровели, четыре умерло. Такие данные 18 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 18 727 пациентам. Большая часть из них — 14 063 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 315 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что Олег Кувшинников опроверг появившуюся в соцсетях информацию о закрытии предприятий в регионе из-за коронавируса. В фейковом сообщении говорилось, что с 28 декабря в регионе должны ввести новые ограничительные меры.