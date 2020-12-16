Вологодский губернатор опроверг информацию о введении локдауна в регионе из-за коронавируса

16.12.2020 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников опроверг появившуюся в соцсетях информацию о закрытии предприятий в регионе из-за коронавируса. В сообщении говорилось, что с 28 декабря в регионе должны ввести новые ограничительные меры. 

- Уверяю вас, уважаемые вологжане, ситуация в регионе находится под моим полным контролем. Никаких ограничительных мер дополнительных мы вводить не намерены. Будьте здоровы и доверяйте только проверенным новостям. Смотрите мои соцсети, я каждый вечер буду уведомлять вас о том, что происходит в регионе, - заявил губернатор.

Ранее NewsVo сообщал, что первые прививочные пункты для вакцинации от коронавируса развернуты в Вологодской области. В Вологде пункт открыт на базе городской поликлиники № 1, в Череповце — на базе медсанчасти «Северсталь». Позднее планируется открыть еще 11 пунктов, часть из них будут на базе ЦРБ. 

Всего, по данным на 14 декабря, Вологодская область уже получила 1042 дозы вакцины от коронавируса. 400 доз уже направлены в медучреждения области: 70 в моногоспитали, 200 в первичное звено, 130 в прочие медучреждения. 

Тэги: фейки, коронавирус

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