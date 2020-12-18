Игра-путешествие «Рождественская звезда» пройдёт в парке усадьбы Брянчаниновых 19 декабря

Игра-путешествие по усадебному парку «Рождественская звезда» пройдёт в усадьбе Брянчаниновых в ближайшую субботу, 19 декабря.

– Участники программы в игровой форме познакомятся с историей праздника Рождества и его традициями, выполнят творческие, интеллектуальные и музыкальные задания, – говорится в анонсе мероприятия на странице усадьбы.

Стоимость участия в программе - 350 рублей.

Начало программы: 19 декабря в 13.00. Покровское находится в 28 километрах от Вологды. Проехать туда можно по новой Московской дороге. У знака Винниково-1 нужно повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса. Телефоны: 8-921-601-79-17, 8-921-601-79-25.

Напомним также, что сейчас в усадьбе проходит выставка авторских кукол вологодской мастерицы Ирины Королёвой.

А просто погулять в парке усадьбы до 27 декабря можно совершенно бесплатно.

Подробнее об усадьбе Брянчаниновых и других усадьбах Вологодской области можно узнать в нашем специальном материале.

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