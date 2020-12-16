Парк усадьбы Брянчаниновых в Грязовецком районе можно посетить бесплатно до 27 декабря

Усадьба Брянчаниновых приглашает вологжан и гостей города бесплатно посетить усадебный парк до 27 декабря.

– Предлагаем вам окунуться в сказочную атмосферу зимнего Покровского! В эти дни вы сможете насладиться хрупкой красотой зимнего парка, поиграть в снежки, взять снежную крепость, полюбоваться прекрасной зимней иллюминацией! – говорится на странице усадьбы в социальной сети.

Усадебный парк будет открыт для посещений все дни недели, даже в понедельник и во вторник, когда в усадьбе официальные выходные.

Сообщается также, что посещение усадебного дома, экскурсии и другие программы остаются платными, в соответствии с действующим прейскурантом.

Ранее NewsVo сообщал, что в декабре в усадьбе работает выставка авторских кукол вологодской мастерицы Ирины Королёвой.

Село Покровское находится в 28 километрах от Вологды. Проехать туда можно по новой Московской дороге. У знака Винниково-1 нужно повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса. Телефоны: 8-921-601-79-17, 8-921-601-79-25.