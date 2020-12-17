370 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

17.12.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 370 новых случаев коронавирусной инфекции, 336 человек выздоровели, семь умерло. Такие данные 17 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 18 360 пациентам. Большая часть из них — 13 715 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 311 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что Олег Кувшинников опроверг появившуюся в соцсетях информацию о закрытии предприятий в регионе из-за коронавируса. В фейковом сообщении говорилось, что с 28 декабря в регионе должны ввести новые ограничительные меры. 

Тэги: коронавирус

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