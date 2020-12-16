В Вологде количество бригад скорой помощи увеличили с 22 до 29

16.12.2020 [Общество]

Чтобы сократить время доезда скорой до пациентов в Вологде, количество бригад увеличили с 22 до 29. Всего на пульт дежурного в день поступает более 800 звонков. Они сортируются: вызов экстренный или неотложный. 

 «Экстренные виды помощи — это острые, тяжелые состояния: инфаркты, инсульты, травмы, ожоги, ножевые ранения, внезапные сильные кровотечения, роды, нарушения сознания, дыхания, представляющие угрозу жизни.  И вот на них выезжают скорые. Цель — оказать помощь и госпитализировать пациента в профильное лечебное учреждение в экстренном порядке,  — пояснил начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков. — Поэтому, учитывая наличие бригад неотложной помощи, часть вызовов переадресовывается на поликлиники по месту жительства, когда нет необходимости немедленно выезжать».

Неотложная помощь оказывается при состояниях, обострениях хронических заболеваний, когда явных признаков угрозы жизни нет. По словам Бутакова, если состояние не позволяет пациенту самому прийти в поликлинику, он вызывает врача на дом. При наличии неотложных показаний медицинская помощь должна оказываться в течение двух часов.

В амбулаторно-поликлиническом звене на оказании неотложных видов медпомощи в Вологде сейчас работает 46 бригад, в Череповце — 58 бригад. Дополнительно для «неотложек» привлечено 30 автомобилей, 19 — в Вологде и 11 — в Череповце. При необходимости количество машин может быть увеличено за счет автоволонтеров.

— В период непростой эпидемиологической ситуации, которая складывается сейчас во многих регионах, специалисты просят бережно относиться к медицинским ресурсам и вызывать скорую помощь только при необходимости, — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. 

Ранее NewsVo сообщал, что в начале декабря Юрий Маркевич лишился должности главного врача Вологодской станции скорой помощи. В правительстве области заявили, что он уволился по собственному желанию. Место Маркевича занял Александр Носов, который ранее руководил территориальным центром медицины катастроф Вологодской области.

Юрий Маркевич занимал свой пост с 2004 года. Этой осенью вологодская скорая помощь оказалась на передовой пандемии. Количество вызовов выросло в десять раз, бригад не хватало, ожидание скорой занимало до 8 часов. В дело вмешалась прокуратура. При этом в городе существует частная медицинская помощь, с которой власти заключают минимальное количество договоров. Данная ситуация была рассмотрена УФАС.

Тэги: скорая помощь

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