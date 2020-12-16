В Вологде пьяный уклонист устроил скандал в кафе

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя, устроившего скандал в кафе. Правоохранителей вызвали работники заведения.

Выяснилось, что молодой человек отдыхал в кафе с друзьями и распивал спиртное. В ходе застолья он поссорился с персоналом, стал громко ругаться и мешать работникам.

«Росгвардейцы установили личность нарушителя и выяснили, что вологжанин 2000 г.р. уклоняется от прохождения службы в вооруженных силах и находится в розыске», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.